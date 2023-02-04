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НОВОСТИ

В ФРГ допрашиваю украинских беженцев, собирая доказательства военных преступлений

12:40 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в настоящее время собирает информацию и доказательства якобы совершенных на Украине военных преступлений. Главное внимание уделяется допросу украинских беженцев. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк в опубликованном в субботу интервью газете «Вельт ам зонтаг».

«Мы начали процесс структурного расследования в начале марта 2022 года. Это означает, что мы пока не проводим расследования в отношении конкретных людей, а собираем информацию и доказательства», — сказал Франк. «На данный момент основное внимание уделяется допросу украинских беженцев, которые могут иметь представление о военных преступлениях на Украине», — подчеркнул он.

В то же время генпрокурор ФРГ отметил, что для этого Германия совместно с другими международными партнерами разработала специальную анкету, доступную на нескольких языках. «Пока мы получили показания в трехзначном диапазоне. Мы адаптируем фокус наших расследований к развитию ситуации на Украине», — констатировал Франк.

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