В ФРГ допрашиваю украинских беженцев, собирая доказательства военных преступлений

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия в настоящее время собирает информацию и доказательства якобы совершенных на Украине военных преступлений. Главное внимание уделяется допросу украинских беженцев. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк в опубликованном в субботу интервью газете «Вельт ам зонтаг».



«Мы начали процесс структурного расследования в начале марта 2022 года. Это означает, что мы пока не проводим расследования в отношении конкретных людей, а собираем информацию и доказательства», — сказал Франк. «На данный момент основное внимание уделяется допросу украинских беженцев, которые могут иметь представление о военных преступлениях на Украине», — подчеркнул он.



В то же время генпрокурор ФРГ отметил, что для этого Германия совместно с другими международными партнерами разработала специальную анкету, доступную на нескольких языках. «Пока мы получили показания в трехзначном диапазоне. Мы адаптируем фокус наших расследований к развитию ситуации на Украине», — констатировал Франк.



