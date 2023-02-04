0
0
0
НОВОСТИ

КНР может попасть под санкции США из-за поставок Ирану - СМИ

16:40 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, производящих высокотехнологичное оборудование для наблюдения. Об этом в субботу сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет прежде всего о Tiandy Technologies, которая, как полагают, продала оборудование Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Возможные санкции в отношении китайских производителей рассматривают в Госдепартаменте и Минфине.

Представители ведомств США, Tiandy Technologies, а также иранская сторона, как отмечает издание, от комментариев отказались.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:30 04.02.2023
В большую политику планируют вернуться Борис Джонсон и Лиз Трасс - СМИ
0
97
15:35 04.02.2023
Потолок цен на нефть из РФ приведет к дроблению глобальных энергетических рынков - эксперт
0
188
14:10 04.02.2023
В феврале планируются консультации военных экспертов РФ, Турции и Сирии - МИД РФ
0
286
14:00 04.02.2023
В Московском метро могут появиться поезда с беспилотным управлением
0
272
13:50 04.02.2023
На повестке дня в НАТО не стоит вопрос о присоединение Украины - МИД Франции
0
324
12:40 04.02.2023
В ФРГ допрашиваю украинских беженцев, собирая доказательства военных преступлений
0
679
12:30 04.02.2023
На территории Италии проходят подготовку украинские военные - СМИ
0
350
11:50 04.02.2023
Генпрокурор ФРГ заявил, что доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках» нет
0
389
11:15 04.02.2023
Швейцария одобрила поправки, упрощающие поставки оружия на Украину
0
408
11:10 04.02.2023
В США планируют законопроект мешающий сотрудничеству РФ и Ирана в атомной энергетике
0
417

Возврат к списку