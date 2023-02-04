КНР может попасть под санкции США из-за поставок Ирану - СМИ
16:40 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, речь идет прежде всего о Tiandy Technologies, которая, как полагают, продала оборудование Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Возможные санкции в отношении китайских производителей рассматривают в Госдепартаменте и Минфине.
Представители ведомств США, Tiandy Technologies, а также иранская сторона, как отмечает издание, от комментариев отказались.
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