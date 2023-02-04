КНР может попасть под санкции США из-за поставок Ирану - СМИ

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, производящих высокотехнологичное оборудование для наблюдения. Об этом в субботу сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники.



По их данным, речь идет прежде всего о Tiandy Technologies, которая, как полагают, продала оборудование Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Возможные санкции в отношении китайских производителей рассматривают в Госдепартаменте и Минфине.



Представители ведомств США, Tiandy Technologies, а также иранская сторона, как отмечает издание, от комментариев отказались.



