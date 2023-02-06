0
0
144
НОВОСТИ

В России выявили 8 084 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 084, летальных исходов из-за ковида — на 40. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 410 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 22 004 828 и 395 319 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 010 против 5 200 днем ранее, до 21 384 884.

За сутки в РФ госпитализировали 450 заболевших против 618 днем ранее (снижение на 27,2%). Число госпитализаций выросло в 23 регионах и снизилось в 47, в 15 субъектах ситуация не изменилась.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 06.02.2023
Большинство американцев-демократов не хотят видеть Байдена президентом в 2024 году
0
45
13:00 06.02.2023
В Москве выявили 1 815 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
53
12:32 06.02.2023
Декларации депутатов и сенаторов теперь будут публиковаться в обезличенном виде
0
122
12:20 06.02.2023
Суд приговорил к 9 годам колонии блогера Белоцерковскую* за распространение фейков о ВС РФ
0
134
12:05 06.02.2023
Сложно представить инспекции США в РФ, когда они участвуют в конфликте на Украине — Рябков
0
151
11:32 06.02.2023
Мали объявила персоной нон грата представителя миссии ООН в этой стране
0
207
11:20 06.02.2023
Киев в этом году может столкнуться с проблемами при выплате госдолга — экс-премьер Азаров
0
223
11:05 06.02.2023
В Турции после землетрясения произошел взрыв на газопроводе
0
234
11:00 06.02.2023
В районе Калуги в воздухе взорвался беспилотник - губернатор
0
228
10:32 06.02.2023
Молдавия ищет помощи ЕС в борьбе с торговлей людьми и оружием с Украины — премьер
0
291

Возврат к списку