В России выявили 8 084 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 084, летальных исходов из-за ковида — на 40. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 9 410 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 22 004 828 и 395 319 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 010 против 5 200 днем ранее, до 21 384 884.
За сутки в РФ госпитализировали 450 заболевших против 618 днем ранее (снижение на 27,2%). Число госпитализаций выросло в 23 регионах и снизилось в 47, в 15 субъектах ситуация не изменилась.
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