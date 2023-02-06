В России выявили 8 084 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 084, летальных исходов из-за ковида — на 40. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 410 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 22 004 828 и 395 319 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 010 против 5 200 днем ранее, до 21 384 884.

За сутки в РФ госпитализировали 450 заболевших против 618 днем ранее (снижение на 27,2%). Число госпитализаций выросло в 23 регионах и снизилось в 47, в 15 субъектах ситуация не изменилась.