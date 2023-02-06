Британской армии хватит боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий — ТВ
17:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская армия не имеет достаточного количества боеприпасов и укомплектованных подразделений на случай конфликта с участием сил НАТО. Об этом телеканалу «Скай ньюс» заявили в понедельник несколько источников в вооруженных силах королевства.
«Если мы не заменим то, что мы передаем [Украине], то армия не сможет сражаться. Можно говорить о том, что она не сможет сражаться даже сейчас, даже в очень скромных масштабах, во всяком случае не больше нескольких дней», — сказал один из собеседников «Скай ньюс».
Они также добавили, что у королевства нет возможности предоставить для нужд НАТО ожидаемое количество подразделений. На то, чтобы сформировать полностью оснащенную всей необходимой техникой дивизию из 25-30 тыс. человек стране может потребоваться 10 лет. Сейчас же Лондон может выставить лишь бригаду из 5-10 тыс. солдат.
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