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НОВОСТИ

Доверие к доллару как к расчетной валюте у России потеряно — Силуанов

17:12 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверие к доллару как к расчетной единице у России потеряно. Об этом в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, [которые] считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», — сказал Силуанов.

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