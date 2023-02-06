Европа продолжает закупать российский СПГ — Михельсон
18:00 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа продолжает в настоящий момент закупать российский СПГ, иногда скрывая этот факт. Об этом журналистам сказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон.
«Я считаю, сохраняется очень большая заинтересованность (в СПГ). Они так это скрывают, что иногда у них это даже получается», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
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