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Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 3 381

11:20 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате двух землетрясений в Турции выросло до 3 381, более 20 тысяч человек пострадали. Об этом во вторник в эфире местного телевидения сообщил Орхан Татар, глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

«На данный момент у нас 3 381 погибший, 20 426 человек пострадали. 5 775 зданий разрушены, поступила информация о причинении ущерба еще 11 тысячам строений», — сказал он. Татар добавил, что с момента первого удара стихии в Турции зарегистрировано 285 повторных подземных толчков, большая часть которых имела магнитуду от 3 до 6.

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