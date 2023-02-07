Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы — источник
12:00 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.
10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.
«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы, — сказал собеседник агентства. — Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей».
Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.
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