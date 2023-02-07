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Милитаризация Польши и ее соседей усиливает риски для безопасности Белоруссии — Совбез

14:00 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Милитаризация Польши и других соседних государств усиливает риски для военной безопасности Белоруссии. Об этом заявил во вторник журналистам государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

«Мы же видим, что сегодня происходит на территории сопредельных стран — сплошная милитаризация. Особенно это касается Польши и стран Прибалтики. Руководство Польши в этом году поставило планку на выделение денежных средств на военные расходы 4% от ВВП, немыслимая сумма. Это сумма в 28 миллиардов долларов», — сказал Госсекретарь, его слова приводит издание «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам, польское руководство недавно приняло решение о формировании новой механизированной дивизии, которая будет размещаться вблизи белорусских границ. «Уже сегодня начата поставка на формирование этой дивизии танков Abrams, южно-корейских танков „Черная пантера“, других бронеобъектов — самоходных гаубиц. На вооружение закупаются и ставятся современные американские самолеты F-35. Все это, естественно, усиливает риски и вызовы для военной безопасности Республики Беларусь», — сказал госсекретарь.

Он также отметил, что не отстают от них и страны Балтии.

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