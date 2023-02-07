В мобильном приложении Сбера можно увидеть красоты России с высоты птичьего полета

17:04

Иллюстрация пресс-службы Сбера



В мобильном приложении Сбера теперь можно не только следить за своими доходами и расходами, открывать вклады и переводить деньги, но и любоваться самыми красивыми уголками России.

Среди заставок, которые можно установить на входе в приложение, появился новый набор – «Пролетая над Россией». Это совместный проект Сбера и Русского географического общества (РГО).

Все фото новой серии заставок – участники одноименной номинации ежегодного фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». С помощью коптеров фотографам (в конкурсе участвуют профессионалы и любители) удается дотянуться до самых труднодоступных мест и запечатлеть их.

Например, Кирилл Кузнецов в Пермском крае с высоты птичьего полета снял «Дорогу сквозь уральскую тайгу». Петр Захаров в Якутии сфотографировал застывшую во льдах реку Лену и назвал свою работу «Зимняя река». Сергей Полетаев в подмосковной Балашихе нашел озеро Красное, которое сверху выглядит как сердце – так появилась фоторабота «Синее сердце зимы».

«Работа по совершенствованию нашего мобильного приложения не останавливается ни на секунду, и она ведется не только над технической и сервисной частью, но и в дизайне, – отметила директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Ксения Баринова. – Фотоконкурс «Самая красивая страна» – масштабный проект Русского географического общества, объединяющий лучших фотографов России. Работы победителей восхищают и завораживают. И нам очень хотелось, чтобы их увидели наши клиенты. Сейчас доступны зимние фотоработы с высоты птичьего полета. Весной появятся весенние уголки России, потом соответственно можно будет увидеть летние и осенние виды страны».

«Каждый год наш фотоконкурс – мы проводим «Самую красивую страну» уже 9 лет – дарит открытия в том числе нам. В кадр попадают удивительные места, куда хочется отправиться немедленно – мы даем эту возможность, разрабатывая собственные маршруты для искушенных путешественников, – рассказал заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов. – В 2022 году из более чем 45 тыс. поступивших работ победителями стали 14 фото – за созданием каждого стоит целая история. Но самое интересное – с каждым годом растет число фото, сделанных любителями или снятых на мобильный телефон. Поэтому установка заставок РГО в мобильном приложении Сбера – не только возможность насладиться ракурсом птичьего полета, но и мощный мотиватор создать фотошедевр самому. И, возможно, увидеть его в следующем наборе РГО в приложении Сбера».

Увидеть фотоработы и установить их можно в своем приложении: на главном экране СберБанк Онлайн нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Заставки на входе». Найдите пак «Пролетая над Россией» и нажмите «Загрузить».