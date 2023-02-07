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НОВОСТИ

Боррель признал, что ЕС оказывает поддержку российским СМИ - иноагентам

21:20 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС активно оказывает поддержку СМИ, которых в России называют иностранными агентами, поскольку, по мнению Брюсселя, "они говорят правду".

Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции по "борьбе с дезинформацией".

"Мы активно им помогаем, мы стоим на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества", - сказал Боррель.

"И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать как именно, поскольку окажу им дурную услугу", - добавил Боррель.

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