В британском парламенте потребовали добиться конфискации российских активов в пользу Киева

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа британских законодателей потребовала от правительства страны представить планы конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующую инициативу на рассмотрение Палаты общин парламента Великобритании представил во вторник депутат оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант.

«Мой билль требует лишь того, чтобы правительство представило планы изъятия российских активов, которые уже были заморожены в результате введенных Великобританией санкций, чтобы затем передать их Украине и украинскому народу», — сказал Брайант, добавив, что, согласно оценкам Киева, на восстановление ущерба, понесенного Украиной в ходе конфликта, понадобится около 1 трлн долларов.

Брайант указал, что в Великобритании были заморожены резервы Центробанка РФ на 26 млрд долларов. Он признал, что их изъятие будет спорным с точки зрения международного права, однако подчеркнул, что право собственности, «имеющее основополагающее значение для верховенства закона, никогда не является абсолютным». «В определенных обстоятельствах закон позволяет штрафовать людей и изымать у них незаконно нажитое имущество. Этот довод более четко применим в отношении активов физических лиц, активов российских олигархов. <…> Однако сейчас я говорю не об этом, а лишь о государственных активах, которые в обычных обстоятельствах защищены принципом суверенного иммунитета, — сказал Брайант. — Да, этот так, но сейчас лишь несколько стран считают этот иммунитет абсолютным, и из принципа существует много исключений».