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Правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет

14:12 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что прорабатываемый взнос не является повышением налогов.

Ранее издание The Bell (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на источники сообщало, что правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет в размере 200-250 млрд рублей, а бизнес вместо этого предлагал на 2023 год повысить налог на прибыль на 0,5 п. п. до 20,5%. Белоусов не назвал размер этого разового взноса.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», — сообщил Белоусов. «Это не повышение налогов. Есть windfall tax — такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует», — сказал он, уточнив, что речь идет о взносе именно от крупных компаний.

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