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ВСУ стали прицельно наносить удары по больницам в ЛНР — Пасечник

16:00 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска изменили тактику при обстрелах Луганской Народной Республики (ЛНР) и от беспорядочных обстрелов перешли к прицельным ударам по больницам, в которых лечатся мирные жители и раненые военнослужащие. Об этом заявил в среду врио главы республики Леонид Пасечник.

«В последнее время в большинстве своем это точечные удары по больницам, где лежат и наши раненые ребята, и гражданское мирное население, и врачи гражданские [работают]», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пасечник добавил, что в больнице всегда большое скопление людей. «И именно туда приходятся удары. Раньше они наносились хаотично. Сегодня, наверное, получив более современное оружие, украинские националисты наносят удары по объектам, где много людей», — подчеркнул он.

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