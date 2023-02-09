США может не хватить противоракет для отражения атаки КНДР с использованием МБР — Politico

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США может не хватить средств противоракетной обороны для отражения межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Северной Кореи в случае конфликта. Об этом в четверг написала газета «Политико» со ссылкой на экспертов.

Издание утверждает, что на параде в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына в среду были продемонстрированы от 10 до 12 МБР «Хвасон-17». У США есть только 44 противоракеты наземного базирования, которые в случае подлета ракеты противника будут запущены с объектов в Калифорнии и Аляске. Согласно предположениям аналитиков, которые приводит издание, на северокорейские ракеты может быть установлено до четырех боеголовок. В таком случае Пхеньян сможет выпустить по США больше боеголовок, чем у Вашингтона есть перехватчиков.

«Это пробивает брешь в более чем 20-летней политике США в области противоракетной обороны, основанной на защите от ракетной угрозы „ограниченного характера“ со стороны Северной Кореи. Эта угроза больше не является ограниченной, и Соединенные Штаты не могут рассчитывать на обеспечение неуязвимости от северокорейского возмездия в конфликте при помощи средств противоракетной обороны», — приводит газета слова эксперта «Фонда Карнеги» и автора книги «Ким Чен Ын и бомба» (Kim Jong Un and the Bomb) Анкита Панды.