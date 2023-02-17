В маневрах с ВМС Китая и ЮАР примет российский корабль с "Цирконами"

10:32 Источник: Интерфакс

Российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", как ожидается, 17-27 февраля примет участие в совместных учениях с кораблями военно-морских сил (ВМС) Китая и Южно-Африканской Республики.

Маневры пройдут в районе побережья ЮАР.

13 февраля о прибытии "Адмирала Горшкова" в Кейптаун и предстоящих 17-27 февраля учениях сообщил официальный телеграм-канал Генконсульства РФ в ЮАР.