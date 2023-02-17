В маневрах с ВМС Китая и ЮАР примет российский корабль с "Цирконами"
10:32 17.02.2023 Источник: Интерфакс
Российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон", как ожидается, 17-27 февраля примет участие в совместных учениях с кораблями военно-морских сил (ВМС) Китая и Южно-Африканской Республики.
Маневры пройдут в районе побережья ЮАР.
13 февраля о прибытии "Адмирала Горшкова" в Кейптаун и предстоящих 17-27 февраля учениях сообщил официальный телеграм-канал Генконсульства РФ в ЮАР.
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