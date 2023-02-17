РФ при конфискации ее активов на Западе готова к равнозначным компенсационным мерам — МИД

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона в случае конфискации ее активов на Западе готова к применению равнозначных компенсационных мер. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или непартнеров все виды последних шансов. Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер, тоже чтобы ни у кого не было иллюзий», — отметила дипломат.