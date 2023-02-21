Запад уже потратил более $150 млрд на пособничество Киеву и снабжение его оружием, сообщил президент

12:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны потратили более 150 млрд долларов на пособничество и вооружение Киева. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Он уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество и вооружение киевского режима», — сказал он.

«Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития на помощь беднейшим государствам мира страны „семерки“ выделали за 2020–2021 годы порядка 60 млрд долларов. Понятно, да? На войну — 150 [млрд], а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся — 60 [млрд]. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии и об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось?», — добавил Путин.