Запад уже потратил более $150 млрд на пособничество Киеву и снабжение его оружием, сообщил президент
12:52 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны потратили более 150 млрд долларов на пособничество и вооружение Киева. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Он уже потратил более 150 млрд долларов на пособничество и вооружение киевского режима», — сказал он.
«Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития на помощь беднейшим государствам мира страны „семерки“ выделали за 2020–2021 годы порядка 60 млрд долларов. Понятно, да? На войну — 150 [млрд], а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся — 60 [млрд]. Да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии и об экологии? Куда все делось? Куда все подевалось?», — добавил Путин.
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