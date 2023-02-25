Собянин: С 2011 года в Москве построили 38 автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов
12:05 25.02.2023
В Москве продолжат выполнять масштабные планы транспортного строительства. По словаи мэра Сергея Собянина, с 2011 года были построены 38 крупных автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов общей протяженностью более 5,5 км, еще более 20 мостов через Москву-реку, Яузу и многочисленные малые реки нашего замечательного города планируется построить.
В ходе создания двух новых магистралей построили шесть мостов, включая крупнейший Новый Карамышевский (Балочный) мост через шлюз №9 канала имени Москвы. Этот мост стал первым подобным сооружением в России с пролетом более 200 м без дополнительных поддерживающих конструкций.
«Три моста через реку Лихоборка обеспечивают комфортное движение по основному ходу магистрали в районе ул. Сельскохозяйственная. Еще один мост через Лихоборку сооружен в районе Дмитровского шоссе. Аналогичную задачу решает новый мост через Яузу длиной 77 м», - написал градоначальник в своем персональном блоге.
Несколько мостов будет возведено на карте Москве в ходе строительства Московского скоростного диаметра (МСД). В частности, в нынешнем откроют новый мост через Москву-реку в районе станции «Москворечье», который станет ключевым элементом южного участка МСД, связывающим восточные и южные районы нашего города.
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