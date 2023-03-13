Нормализация отношений между Эр-Риядом и Тегераном не повлияет на войну в Йемене — хуситы
11:05 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наметившаяся нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном не окажет влияния на конфликт в Йемене, поскольку йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) «не подчиняется» Тегерану. Как передает в понедельник телеканал «Аль-Арабия», с таким заявлением выступил член политбюро «Ансар Аллах» Абдель Ваххаб аль-Махбаши.
«Саудовская Аравия должна знать, что наши отношения с Ираном — это не отношения подчинения. Это братские отношения между мусульманами. Решить йеменский вопрос [можно только путем переговоров] между Саной и Эр-Риядом, а не Тегераном и Эр-Риядом», — приводит его слова телеканал.
«Даже если Саудовская Аравия подпишет соглашение о совместной обороне и [создаст] военный союз с Ираном, это не защитит ее от нас до тех пор, пока она продолжает совершать агрессивные действия по отношению к нам», — добавил он.
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