0
0
108
НОВОСТИ

Нормализация отношений между Эр-Риядом и Тегераном не повлияет на войну в Йемене — хуситы

11:05 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наметившаяся нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном не окажет влияния на конфликт в Йемене, поскольку йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) «не подчиняется» Тегерану. Как передает в понедельник телеканал «Аль-Арабия», с таким заявлением выступил член политбюро «Ансар Аллах» Абдель Ваххаб аль-Махбаши.

«Саудовская Аравия должна знать, что наши отношения с Ираном — это не отношения подчинения. Это братские отношения между мусульманами. Решить йеменский вопрос [можно только путем переговоров] между Саной и Эр-Риядом, а не Тегераном и Эр-Риядом», — приводит его слова телеканал.

«Даже если Саудовская Аравия подпишет соглашение о совместной обороне и [создаст] военный союз с Ираном, это не защитит ее от нас до тех пор, пока она продолжает совершать агрессивные действия по отношению к нам», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:51 13.03.2023
Мэр Собянин: Единый центр поддержки участников СВО и их семей с момента открытия обработал 3500 обращений
0
12
11:32 13.03.2023
Патрушев подверг сомнению версию о подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами
0
78
11:20 13.03.2023
Трамп предсказал США новую Великую депрессию
0
104
11:17 13.03.2023
Объем монолита станции "Кленовый бульвар" БКЛ равен конструктиву трех станций метро – заммэра Бочкарев
0
111
11:07 13.03.2023
Сбер предупредил о всплеске мошенничества с обвинениями в госизмене
0
148
11:00 13.03.2023
Повышение оборонного бюджета США может говорить о приближении мировой войны - СМИ
0
124
10:32 13.03.2023
В Новгородской области УФСБ задержало мужчину, склонявшего мобилизованных к госизмене
0
149
10:20 13.03.2023
Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России - Bloomberg
0
221
10:05 13.03.2023
Киев привлекает к службе в ВСУ женщин с образованием в области химии и биологии — Марочко
0
209
10:00 13.03.2023
Британия увеличит военный бюджет в ближайшие два года — канцелярия премьера
0
202

Возврат к списку