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Радикалы из Газы выпустили 866 ракет, военные Израиля поразили 215 целей в секторе — армия

10:05 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы из Газы с 9 мая выпустили по территории еврейского государства 866 ракет, 260 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», Армия обороны Израиля поразила 215 целей в секторе. Об этом сообщила в пятницу армейская пресс-служба.

В армии подчеркнули, что каждая пятая из запущенных радикалами ракета не долетела до Израиля и упала на территории самого сектора Газа. По подсчетам радиостанции «Кан», эффективность системы «Железный купол» при перехвате летящих на города снарядов достигает 91%.

В армейской пресс-службе отметили, что в ночь на пятницу израильские военные продолжили атаковать «военные посты и ракетные установки, принадлежащие палестинской террористической организации „Исламский джихад“ на территории палестинского анклава. Израильская армия с 9 мая проводит в секторе Газа операцию „Щит и стрела“, нанося удары по военным объектам „Исламского джихада“ на территории приморского анклава. Она началась в ответ на массированные обстрелы еврейского государства неделей ранее.

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