Глава МИД Мексики назвал расистом американского сенатора за высказывания о стране

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в четверг назвал расистом американского сенатора Джона Кеннеди (республиканец от штата Луизиана), сказавшего, что латиноамериканская страна «ела бы кошачий корм из консервной банки», если бы не северный сосед.

«Мне этот господин кажется невеждой и расистом, ему должно быть стыдно за то, что он сенатор, и, конечно, мы должны защищать нашу страну на всех площадках, в том числе в Сенате Конгресса США», — приводит словам министра газета «Универсаль».

По мнению Эбрарда, позиция Кеннеди, критикующего соседнюю страну, не найдет поддержки, потому что «США нуждаются в Мексике». «Нас это не обижает, это только подчеркивает, какой он невежественный и глупый», — добавил он в разговоре с журналистами.

Выступая в среду на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, Кеннеди указал на то, что экономика США в 18 раз больше мексиканской, и высказал мнение, что «без американского народа Мексика ела бы кошачий корм из консервной банки и жила в палатке позади» закусочной. Он также высказался за то, чтобы администрация США активно добивалась от Мехико согласия на размещение на ее территории американских войск для активизации борьбы с наркокартелями, поставляющими синтетический опиоид фентанил, и обвинил президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в отсутствии «способности и воли для того, чтобы остановить картели».