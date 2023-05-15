В Мелитополе сработало взрывное устройство

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в пятницу утром в городе Мелитополе Запорожской области. По данным оперативных служб, сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет.

«В Мелитополе около 06:50 мск на улице Шмидта, 24 прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство», — сообщили журналистам оперативные службы.

Уточняется, что никто не пострадал. В результате взрыва повреждены стоявшие рядом автомобили. Также взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме.