Тральные силы ЧФ завершили разминирование акватории Азовского моря
11:00 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разминирование Азовского моря завершено, это позволило задействовать порты в морских перевозках из новых регионов. Об этом сообщил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.
«Нашими тральными силами завершено разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых субъектов Российской Федерации в различных видах морских перевозок», — сказал он в интервью «Красной звезде».
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