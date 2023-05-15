Тральные силы ЧФ завершили разминирование акватории Азовского моря

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разминирование Азовского моря завершено, это позволило задействовать порты в морских перевозках из новых регионов. Об этом сообщил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

«Нашими тральными силами завершено разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых субъектов Российской Федерации в различных видах морских перевозок», — сказал он в интервью «Красной звезде».