ЧФ увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморский флот (ЧФ) в условиях спецоперации во взаимодействии с Воздушно-космическими силами (ВКС) России увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения беспилотников противника. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

«Для обеспечения раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».