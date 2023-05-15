В Минске заявили о попытке нападения на группу военных с применением взрывного устройства

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Белоруссии сообщило о попытке нападения на группу военнослужащих с применением взрывного устройства.

«Вчера вечером на участке автодороги М-5 (соединяет Минск с Гомелем — прим. ТАСС) водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы. Никто из военнослужащих не пострадал», — отмечается в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Минобороны.