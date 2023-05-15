РФ допускает асимметричный ответ на блокировку счетов загранучреждений в Польше — МИД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия допускает применение асимметричных мер в ответ на блокировку счетов посольства и торгпредства РФ в Польше. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отметила, что в соответствии с принципом взаимности в дипломатии «польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках».

«Допускаем и возможность использования в ответ асимметричных мер», — добавила официальный представитель дипведомства РФ.