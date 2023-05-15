Песков не стал комментировать информацию о якобы прорыве ВСУ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить, с чем связаны заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами, о якобы начавшемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это касается хода специальной военной операции, здесь я не буду ничего говорить, это прерогатива министерства обороны», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле восприняли сообщения о якобы имевшемся прорыве обороны и считают ли их намеренным вбросом.