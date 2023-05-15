Суд в Пакистане отпустил экс-премьера страны Имрана Хана на две недели под залог

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий суд Исламабада отпустил экс-премьера Пакистана Имрана Хана под залог на две недели. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Ари ньюс».

«Ходатайство Имрана Хана об освобождении под залог по делу [о принадлежащем ему фонде] „Аль-Кадир траст“ одобрено», — говорится в сообщении телеканала на его странице в «Твиттере». Уточняется, что срок применения данной меры в отношении экс-премьера составит две недели.