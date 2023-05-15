Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования в РФ
15:12 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотный проект по реформе высшего образования в РФ пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести российских вузах. Соответствующий указ подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин.
«Пилотный проект предусматривает установление следующих уровней высшего образования: базовое высшее образование; специализированное высшее образование, [а также] установление уровня профессионального образования — аспирантура», — говорится в указе. На уровне специализированного высшего образования предусмотрена реализация программ магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.
Пилотный проект будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.
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