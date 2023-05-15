Байден назвал сроки окончательного уничтожения запасов химоружия в США

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов готова полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия в срок, к осени нынешнего года. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении президента США Джо Байдена в преддверии запланированной на 15–19 мая в Гааге Пятой конференции государств — участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия.

США являются единственной страной в мире, которая обладает химическим оружием. Москва неоднократно призывала Вашингтон выполнять свои обязательства в рамках конвенции.