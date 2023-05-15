В следующем году может стартовать российская программа по миссии к Венере

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старт эскизного проектирования миссии «Венера-Д» запланирован на начало следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«В настоящее время в части создания космического комплекса „Венера-Д“ завершены работы по разработке технического предложения. Начало работ по разработке и выпуску эскизного проекта планируется в январе 2024 году», — отметили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, в настоящий момент разрабатываются графики работ по эскизному проектированию, согласованию технических заданий, контрактации организаций-соисполнителей. «Также формируется совет главных конструкторов», — добавили там.