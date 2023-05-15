В заявление группы G7 может войти пункт о якобы «экономическом принуждении» со стороны Китая

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) намерены в рамках совместного коммюнике на саммите 18–21 мая в японском городе Хиросиме объявить о мерах по противодействию экономическому принуждению, прежде всего якобы имеющему место со стороны КНР. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на чиновника администрации США.

«Основное заявление G7 будет включать в себя „раздел <…> со списком проблем, включающим экономическое принуждение и другое поведение, которое мы наблюдали, особенно со стороны КНР“, — заявил он агентству.