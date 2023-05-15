Погода в Москве 13 мая: Днем до +23С, ночью +7С

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность и температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на воскресенье — до плюс 7 градусов. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.