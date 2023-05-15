Британия может лишиться бриллианта «Кохинор» и других ценностей, вывезенных из Индии

10:00 Источник: Газета.Ru

Правительство Индии запускает долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будут возвращены тысячи драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.

«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — сообщает издание.

В публикации говорится, что это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания. В частности, Индия планирует вернуть один из самых известных в мире бриллиантов «Кохинор».