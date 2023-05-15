Сбер: В Зеленом марафоне ожидается участие 100 тысяч любителей бега

13:10

В Сбере ожидают, что в Зеленом марафоне 20 мая примут участие около 100 тыс. человек. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «АиФ». «Мы ожидаем, что в этом году 20 мая на старт Зеленого Марафона выйдут около 100 тысяч участников. Это станет одним из крупнейших беговых соревнований в нашей стране», – отметил он.

Любительский бег сейчас на подъеме, подчеркнул Станислав Кузнецов: «Сегодня в беговых стартах участвует в разы больше людей, чем, скажем, в 90-е годы. Этот же тренд мы видим и среди своих сотрудников».







При этом, по его словам, марафон бегут не только сотрудники банка. «Это не внутрикорпоративное событие, для этого необязательно у нас работать. Зеленый Марафон Сбера открыт для всех: каждый желающий может пробежать выбранную дистанцию, поддержать бегунов на дистанции или принять участие в экологических акциях и развлекательной программе», – отметил Станислав Кузнецов.