Сбер: Собранные за участие в Зеленом марафоне средства пойдут на посадку деревьев

13:33

На средства, собранные за участие в Зеленом марафоне Сбера, в регионах проведения мероприятия будут высажены деревья. Об этом рассказал в интервью «АиФ»заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Желающие принять участие в Зеленом Марафоне в Москве прошли процедуру платной регистрации. Все собранные за регистрацию средства, а также добровольные пожертвования и сборы на остальных площадках проведения мероприятия поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее», – рассказал Станислав Кузнецов. – На эти деньги мы высадим деревья в регионах проведения Зеленого Марафона. Приоритетом станут те регионы России, где лесной фонд в наибольшей степени пострадал от действий человека».

Зеленый марафон Сбера состоится 20 мая, в нем ожидается участие 100 тыс. любителей бега. В Москве он стартует на Васильевском спуске в 8.30. Запланированы различные дистанции: 500 метров для детей 7-13 лет, для взрослых – 4,2 км, 10 км, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон), предусмотрена скандинавская ходьба на 4,2 км.