Сбер: Собранные за участие в Зеленом марафоне средства пойдут на посадку деревьев
13:33 13.05.2023
На средства, собранные за участие в Зеленом марафоне Сбера, в регионах проведения мероприятия будут высажены деревья. Об этом рассказал в интервью «АиФ»заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Желающие принять участие в Зеленом Марафоне в Москве прошли процедуру платной регистрации. Все собранные за регистрацию средства, а также добровольные пожертвования и сборы на остальных площадках проведения мероприятия поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее», – рассказал Станислав Кузнецов. – На эти деньги мы высадим деревья в регионах проведения Зеленого Марафона. Приоритетом станут те регионы России, где лесной фонд в наибольшей степени пострадал от действий человека».
Зеленый марафон Сбера состоится 20 мая, в нем ожидается участие 100 тыс. любителей бега. В Москве он стартует на Васильевском спуске в 8.30. Запланированы различные дистанции: 500 метров для детей 7-13 лет, для взрослых – 4,2 км, 10 км, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон), предусмотрена скандинавская ходьба на 4,2 км.
Новости
- 13:32 15.05.2023
- Украине надо провести несколько контрнаступлений для достижения целей — британский генерал
- 13:20 15.05.2023
- Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая — Песков
- 13:05 15.05.2023
- В России выявили 2 379 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 15.05.2023
- Польша намерена увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в 5 раз
- 12:32 15.05.2023
- За прошедшую неделю ВСУ выпустили 3 крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР
- 12:20 15.05.2023
- Позиции РФ улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях — Пушилин
- 12:05 15.05.2023
- Мировой рынок ожидает рекордный за последние 50 лет дефицит платины — FT
- 12:00 15.05.2023
- ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контрнаступление — Пушилин
- 11:32 15.05.2023
- Моди в 2022 г. смог добиться приостановки боев на Украине для вывоза студентов — министр
- 11:20 15.05.2023
- Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать