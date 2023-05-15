В Брянской области разбились вертолет Ми-8 и истребитель Су-34

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет загорелся и разбился в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — сказал собеседник агентства. Обломки вертолета найдены, находящиеся на борту люди погибли. Об этом ТАСС в субботу сообщили в оперативных службах.

«В настоящее время обломки вертолета найдены. В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли». В экстренных службах, что погибших двое.

Истребитель Су-34 потерпел крушение в субботу в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства катастрофы выясняются.