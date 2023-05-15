0
0
2049
НОВОСТИ

ВКС РФ сбили два украинских истребителя, нанесших удар по Луганску британскими ракетами Storm Shadow

14:40 13.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушные силы Украины нанесли ракетный удар по двум гражданским предприятиям в городе Луганск с использованием ракет Storm Shadow. В результате удара пострадали мирные жители, в том числе шесть детей, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«12 мая около 18:30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий „Полипак“ и мясоперерабатывающему комбинату „Милам“ в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.», — заявил Конашенков.

По его словам, истребительная авиация ВКС России сбила как самолет Су-24, наносивший удар, так и прикрывавший его истребитель МиГ-29.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:32 15.05.2023
Украине надо провести несколько контрнаступлений для достижения целей — британский генерал
0
10
13:20 15.05.2023
Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая — Песков
0
48
13:05 15.05.2023
В России выявили 2 379 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
79
13:00 15.05.2023
Польша намерена увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в 5 раз
0
86
12:32 15.05.2023
За прошедшую неделю ВСУ выпустили 3 крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР
0
130
12:20 15.05.2023
Позиции РФ улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях — Пушилин
0
166
12:05 15.05.2023
Мировой рынок ожидает рекордный за последние 50 лет дефицит платины — FT
0
184
12:00 15.05.2023
ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контрнаступление — Пушилин
0
198
11:32 15.05.2023
Моди в 2022 г. смог добиться приостановки боев на Украине для вывоза студентов — министр
0
221
11:20 15.05.2023
Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине
0
198

Возврат к списку