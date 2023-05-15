ВКС РФ сбили два украинских истребителя, нанесших удар по Луганску британскими ракетами Storm Shadow
14:40 13.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«12 мая около 18:30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий „Полипак“ и мясоперерабатывающему комбинату „Милам“ в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.», — заявил Конашенков.
По его словам, истребительная авиация ВКС России сбила как самолет Су-24, наносивший удар, так и прикрывавший его истребитель МиГ-29.
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