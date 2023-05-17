США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает откровенной провокацией предложения США в адрес Армении «прогнать русских» с ее территории и помочь с обеспечением безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», которое опубликовано в среду на сайте дипведомства.

«Знаю, что армянам, — у нас есть такая информация, — они [США] говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия», — отметил глава МИД России.