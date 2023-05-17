США предлагают Армении «прогнать русских» с ее территории, это провокация — Лавров
12:05 17.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает откровенной провокацией предложения США в адрес Армении «прогнать русских» с ее территории и помочь с обеспечением безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», которое опубликовано в среду на сайте дипведомства.
«Знаю, что армянам, — у нас есть такая информация, — они [США] говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия», — отметил глава МИД России.
НОВОСТИ
- 13:05 17.05.2023
- МИД Финляндии утверждает, что Россия заморозила счета финских представительств — СМИ
- 13:00 17.05.2023
- Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине — Херш
- 12:32 17.05.2023
- Глава центра «Вектор» Максютов уволен с должности — Роспотребнадзор
- 12:20 17.05.2023
- При отступлении из частного сектора в Артемовске ВСУ расстреляли жителей, сообщили в ДНР
- 12:00 17.05.2023
- На Украине заявили, что демилитаризованная зона с РФ должна быть шириной в 100 км
- 11:32 17.05.2023
- Макрон ощущает себя вассалом США, но ничего не может с этим поделать - Лавров
- 11:20 17.05.2023
- Российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма, подчеркнул Путин
- 11:05 17.05.2023
- Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний
- 11:00 17.05.2023
- Европейские страны во главе с Польшей тайно призывают Киев остановить конфликт — Херш
- 10:32 17.05.2023
- Лиз Трасс призвала создать экономическую версию НАТО для сдерживания Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать