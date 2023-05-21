МИД РФ: Группа семи — главный фактор обострения глобальных проблем

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деятельность Группа семи является главным фактором обострения глобальных проблем, она не может отражать интересы других центров развития. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

«Вместе с тем очевидно, что Группа семи — главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона — прим. ТАСС), Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», — указали в российском дипведомстве.