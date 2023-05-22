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НОВОСТИ

В СФ разработали проект об увеличении из-за санкций срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

09:05 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней, в том числе в связи «с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек». Копия документа, направленного вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, есть в распоряжении ТАСС.

«Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей, с 30 до 45 рабочих дней», — говорится в пояснительной записке к документу.

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