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Гражданин Украины осужден на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

11:20 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Украины приговорен к 16 годам колонии за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда в отношении гражданина Украины Петкевича Андрея Вячеславовича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ЦОС.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, установлено, что «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения».

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