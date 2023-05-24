0
0
0
НОВОСТИ

Площадь пахотных земель в РФ из-за потепления может увеличиться на 40 млн га — эксперт

14:12 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, как и Бразилия, получит преимущество в результате изменения климата на Земле — доля пахотных земель на ее территории может увеличиться на 40 млн гектаров. Об этом заявил в среду на II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По данным Минсельхоза, в 2023 году общая посевная площадь в России с учетом новых регионов должна превысить 85 млн га. Объем зерна может составить около 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.

«Если посмотреть на карты, то нас ждет цивилизационный вызов. Потому что вдолгую от изменения климата выигрывают только две страны в мире — Бразилия и Российская Федерация. За исключением мелких проблем с вечной мерзлотой <…>. Для России это означает [увеличение на] более 40 млн гектаров <…> пахотных земель. И это для нас вызов очень серьезный», — сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 24.05.2023
Кремль будет выяснять с экспертами детали по иконе «Троица» — Песков
0
71
13:32 24.05.2023
ЕС является вассалом США и выступает сторонником режима в Киеве — Милорад Додик
0
136
13:20 24.05.2023
США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против регионов РФ — Нарышкин
0
139
13:17 24.05.2023
Сбер признан сильнейшим банковским B2B-брендом планеты
0
159
13:15 24.05.2023
В Сбере обслуживание граждан Киргизии станет еще удобнее
0
137
13:05 24.05.2023
В Ростове-на-Дону за госизмену задержан конструктор предприятия ОПК — ФСБ
0
165
13:00 24.05.2023
Все большая часть поставок западных вооружений Киеву расползается по миру — Лавров
0
158
12:32 24.05.2023
Англосаксы должны убраться с Ближнего Востока «к своему приятелю дьяволу», заявил Нарышкин
0
234
12:22 24.05.2023
Сбер: У состоятельных клиентов растет интерес к инвестициям в золото, юани и рубли
0
196
12:20 24.05.2023
Путин уверен, что неоколониальная модель мира необратимо уйдет в прошлое
0
198

Возврат к списку