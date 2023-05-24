Площадь пахотных земель в РФ из-за потепления может увеличиться на 40 млн га — эксперт
14:12 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, как и Бразилия, получит преимущество в результате изменения климата на Земле — доля пахотных земель на ее территории может увеличиться на 40 млн гектаров. Об этом заявил в среду на II Евразийском экономическом форуме (ЕЭФ-2023) специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
По данным Минсельхоза, в 2023 году общая посевная площадь в России с учетом новых регионов должна превысить 85 млн га. Объем зерна может составить около 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.
«Если посмотреть на карты, то нас ждет цивилизационный вызов. Потому что вдолгую от изменения климата выигрывают только две страны в мире — Бразилия и Российская Федерация. За исключением мелких проблем с вечной мерзлотой <…>. Для России это означает [увеличение на] более 40 млн гектаров <…> пахотных земель. И это для нас вызов очень серьезный», — сказал Песков.
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