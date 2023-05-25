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НОВОСТИ

Киев может отложить свое контрнаступление на 2024 год, считает Марочко

16:12 25.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может перенести свое анонсированное контрнаступление на 2024 год, поскольку ему не удается накопить достаточно сил и средств из-за ударов российских войск. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Наше командование сейчас очень эффективно поставило свою тактику и стратегию — превентивные меры нанесения противнику ущерба. Сейчас украинское командование вынуждено на постоянной основе пополнять свои ресурсы, силы и средства, материально-технические средства, и ему не удается накопить достаточное количество сил и средств, чтобы осуществить свои планы — идти в контрнаступление. Противник может перенести контрнаступление на 2024 год», — сказал он, согласившись с мнением бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соскин усомнился в возможности ВСУ начать контрнаступление в текущем году из-за недостаточной оснащенности. По его словам, достаточное количество техники и вооружения украинские войска смогут получить только к осени, но тогда будет слишком поздно для активизации военных действий.

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