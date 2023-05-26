Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко: Самое главное в эпоху цифровизации – развивать критическое мышление

11:19

В Президентской академии состоялась лекция исполнительного директора государственной корпорации Ростех Олега Евтушенко для студентов и преподавателей вуза, посвященная деятельности Ростеха, цифровизации и геополитике. Инициатором встречи выступил Институт государственной службы и управления (ИГСУ) Академии, а модератором беседы стал и.о. директора института Руслан Корчагин.

Олег Евтушенко рассказал об истории создания корпорации и масштабах ее деятельности, акцентировав внимание участников дискуссии на том факте, что Ростех – второй по величине работодатель России. При этом более половины продукции, выпускаемой его предприятиями, имеет военное назначение и оказывает существенное влияние на обороноспособность страны. Спикер пояснил, что основой деятельностью корпорации и сферой его ответственности является планирование, отметив важность возрождения государственной системы долговременного планирования.

Отдельное внимание во время лекции исполнительный директор Ростеха уделил актуальной проблематике, связанной с геополитической ситуацией в мире, ходом специальной военной операции и предпосылками ее начала. Спикер сделал экскурс в новейшую мировую историю, акцентировал внимание на событиях, ставших триггером противостояния России и Украины, раскрыл суть интересов иностранных государств и их влияния на развитие геополитического конфликта, а также затронул механику информационных войн, ведущихся обеими сторонами конфликта.

В заключение встречи Олег Евтушенко выделил качества, ведущие к успешной карьере, – жажду знаний, пытливый ум, инициативность, способность постоянно учиться и сохранять высокую работоспособность. «Самое главное в эпоху цифровизации – развивать критическое мышление», – подчеркнул почетный гость Академии.