Греф видит потенциал минимум двукратного роста малого и среднего бизнеса в ВВП
16:28 26.05.2023
Глава Сбербанка Герман Греф выступил с рядом заявлений в кулуарах форума «Опора России».
«Мы видим потенциал как минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны», – отметил он.
По его словам, эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период Covid в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике: «И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства».
Сбер планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты: сервисы по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисам, рекламе. «Считаем индивидуальных предпринимателей один из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе», – отметил Греф.
Герман Греф ранее выступил на пленарном заседании форума «Опоры России», которое состоялось в штаб-квартире Сбера в Москве. С приветственным словом к участникам обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В пленарном заседании также приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и другие высокопоставленные гости.
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