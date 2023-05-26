Греф видит потенциал минимум двукратного роста малого и среднего бизнеса в ВВП

16:28

Глава Сбербанка Герман Греф выступил с рядом заявлений в кулуарах форума «Опора России».



«Мы видим потенциал как минимум двукратного роста доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны», – отметил он.

По его словам, эффективные действия правительства по поддержке предпринимателей в период Covid в итоге позволили нарастить долю предпринимателей в экономике: «И это тоже отличный пример того, что при правильном фокусе у нашей страны хороший потенциал в развитии предпринимательства».

Сбер планирует нарастить в несколько раз инвестиции в привлечение предпринимателей на свои пакетные продукты: сервисы по образованию предпринимателей, автоматизации бухгалтерского учета, юридической поддержке, облачным технологиям, ИИ-сервисам, рекламе. «Считаем индивидуальных предпринимателей один из самых перспективных клиентских сегментов в нашем корпоративном бизнесе», – отметил Греф.

Герман Греф ранее выступил на пленарном заседании форума «Опоры России», которое состоялось в штаб-квартире Сбера в Москве. С приветственным словом к участникам обратился председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В пленарном заседании также приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и другие высокопоставленные гости.

