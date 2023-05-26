Для охраны саммита НАТО ФРГ перебросит системыPatriot из Словакии в Литву
21:15 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По просьбе [Североатлантического] альянса Германия внесет большой вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Этому также будут способствовать силы миссии Patriot в Словакии. Многонациональная оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны будет расформирована», — отметили в германском Бундесвере. В Берлине также сообщили, что перебросят в Литву подразделения поддержки из Польши, обеспечивавшие работу комплексов ПРО на словацкой территории.
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