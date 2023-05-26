Сербия сама решит когда ей вводить санкции - Вучич
22:05 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Горд за то, что нами не управляют послы и правительства других стран. Мы сами проводим свою самостоятельную политику», — заявил Вучич. По его словам, власти Сербии сами будут решать, «когда вводить или не вводить какие-либо санкции».
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