Сербия сама решит когда ей вводить санкции - Вучич

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия сама будет принимать решения о том, когда ей стоит вводить санкции против каких-либо стран. Об этом в пятницу заявил президент республики Александар Вучич, выступая перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.



«Горд за то, что нами не управляют послы и правительства других стран. Мы сами проводим свою самостоятельную политику», — заявил Вучич. По его словам, власти Сербии сами будут решать, «когда вводить или не вводить какие-либо санкции».



