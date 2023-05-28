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НОВОСТИ

На 90-м году жизни скончался российский художник Илья Кабаков

09:00 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из основоположников московского концептуализма российский художник Илья Кабаков умер в субботу в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на странице Фонда Ильи и Эмилии Кабаковых в соцсети.

«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушку. Человек, всю жизнь мечтавший об утопии, покинул этот мир в субботу, 27 мая, окруженный близкими, не дожив до своего 90-летия», — говорится в сообщении.

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